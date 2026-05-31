Fervono i lavori all'esterno della chiesa di Santo Stefano a Quartu dove il Comitato Parrocchiale della chiesa è all’opera in questi giorni per alcuni interventi di manutenzione della recinzione che delimita gli spazi della parrocchia. I lavori hanno portato a constatare ancora una volta i danni provocati nel tempo dall’urina dei cani sulle parti metalliche della recinzione. «Si tratta di un fenomeno» hanno spiegato dalla parrocchia, «che accelera il deterioramento delle strutture, rendendo necessari interventi periodici di ripristino e comportando costi che ricadono sull’intera comunità».

Da qui l’appello, «rivolgiamo pertanto un invito ai proprietari degli animali affinché evitino, per quanto possibile, che l’urina si riversi sulle parti metalliche dell’inferriata. Qualora ciò dovesse accadere, un semplice gesto di attenzione, come versare un po’ d’acqua sulla zona interessata, può contribuire a limitare gli effetti corrosivi e a preservare più a lungo le strutture. La cura degli spazi comuni è una responsabilità condivisa e un segno concreto di rispetto verso tutta la comunità».

Da mesi la chiesa nel cuore del quartiere di Santo Stefano è interssata da lavoro di riqualificazione e messa in sicurezza che vanno avanti anche all'interno e che proseguirano per step fino al 20230. Ogni prima domenica del mese in parrocchia si compie la "Domenica della Comunità" con raccolta fondi da destinare proprio ai lavori.

© Riproduzione riservata