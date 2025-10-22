Grande successo questa mattina per la giornata gratuita del microchip ai cani a Villaputzu. Nel giro di poche ore presso il campo sportivo comunale gli amici a quattro zampe microchippati sono stati 85 (provenienti da Villaputzu ma anche dai Comuni vicini di Muravera e San Vito). “In tanti hanno risposto all’appello – ha detto Gabriele Porcu, assessore del Comune e medico veterinario di professione – soprattutto i cacciatori. Come amministrazione siamo molto attenti ai temi che riguardano gli animali. Lo dimostra, fra le altre cose, l’istituzione di due punti spiaggia dedicati a loro durante la stagione estiva e, da poco, un nuovo parchetto dover portare i cani in sicurezza”.

La microchippatura “è importante – ha aggiunto Porcu – per poter consentire il ritrovamento dei nostri cuccioli in caso di smarrimento e non incorrere in sanzioni”. La giornata di oggi è stata organizzata dal Comune di Villaputzu in collaborazione con la Asl di Cagliari. Il prossimo mese la giornata di microchippatura è in programma a Muravera.

