Sinnai, 300mila euro per riqualificare la zona degli insediamenti produttiviLa somma stanziata con una variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale
Il Comune di Sinnai spenderà 300mila euro per la riqualificazione dell'area del Pip, il Piano per gli insediamenti produttivi di Luceri. Previsti interventi anche dell'edificio che ospita la sede dei volontari del Vab che non hanno presentato domanda per accedere ai locali del Polo dell'Associazionismo di via Olimpia.
La somma arriva attraverso una variazione di bilancio approvata durante l'ultima riunione del Consiglio comunale illustrata dall'assessore ai Lavori pubblici Katiuscia Concas.
Raffaele Serreli