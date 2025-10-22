Serdiana, laboratori di origami in lingua sarda in bibliotecaUn’occasione per favorire l’apprendimento dell’idioma isolano tra i giovanissimi attraverso il gioco
Due appuntamenti gratuiti per bambine e bambini dai 6 ai 13 anni, con le loro famiglie, per imparare a creare 4 diversi origami guidati da un esperto che parlerà in sardo.
Un’iniziativa originale per favorire l’apprendimento dell’idioma isolano tra i giovanissimi attraverso il gioco.
L’iniziativa, promossa dallo Sportello di lingua e cultura sarda in collaborazione con il Comune di Serdiana, si terrà il 27 ottobre e il 3 novembre dalle 16.00 alle 18.00.
Per maggiori informazioni si può chiamare il numero 070/743745 o inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comune.serdiana.su.it.