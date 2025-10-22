Sarà realizzato lunedì il collegamento della nuova condotta in uscita dal serbatoio Corraxi che porterà l'acqua al centro abitato. L’investimento è stato di un milione e 200mila euro. L’intervento ha come obiettivo il miglioramento idraulico della rete di distribuzione e l’eliminazione di alcune vecchie condotte, interessate da diversi interventi di riparazione negli ultimi anni, che non garantivano adeguata pressione alla zona interessata. Per superare le criticità, è stata realizzata una nuova condotta di quasi due chilometri di lunghezza che alimenterà la parte del centro abitato di Sestu a sud del rio Matzeu (distretti Costituzione, Picasso e Rosa). Garantirà l’approvvigionamento idrico della zona dal serbatoio Corraxi in viale Monastir seguendo un tracciato che passerà lungo via Giulio Cesare e la strada che costeggia la cava Foradas de S’Arenas. È stato previsto l’attraversamento del rio Matzeu realizzato in subalveo sottoterra utilizzando una tecnologia “no dig – senza scavo” di trivellazione orizzontale controllata. Oltre il fiume, la condotta prosegue costeggiando il vecchio depuratore fino all’incrocio con via Costituzione dove continua lungo viale Europa e via Picasso fino ad arrivare all’incrocio con la strada provinciale 8. Le nuove condotte sono dotate anche di apparecchiature all’avanguardia che consentono di monitorare e gestire portate e pressioni nei distretti idraulici serviti.

Lunedì le operazioni di collegamento saranno effettuate tra le 8.30 e le 18: sarà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie Giulio Cesare, Piave, Mascagni, Verdi, Sant’Efisio, Andrea Costa e Segni dove sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.

