Sestu, lavori sulla rete idrica: realizzati due chilometri di condottaLunedì prossimo il collegamento della nuova condotta in uscita dal serbatoio Corraxi
Sarà realizzato lunedì il collegamento della nuova condotta in uscita dal serbatoio Corraxi che porterà l'acqua al centro abitato. L’investimento è stato di un milione e 200mila euro. L’intervento ha come obiettivo il miglioramento idraulico della rete di distribuzione e l’eliminazione di alcune vecchie condotte, interessate da diversi interventi di riparazione negli ultimi anni, che non garantivano adeguata pressione alla zona interessata. Per superare le criticità, è stata realizzata una nuova condotta di quasi due chilometri di lunghezza che alimenterà la parte del centro abitato di Sestu a sud del rio Matzeu (distretti Costituzione, Picasso e Rosa). Garantirà l’approvvigionamento idrico della zona dal serbatoio Corraxi in viale Monastir seguendo un tracciato che passerà lungo via Giulio Cesare e la strada che costeggia la cava Foradas de S’Arenas. È stato previsto l’attraversamento del rio Matzeu realizzato in subalveo sottoterra utilizzando una tecnologia “no dig – senza scavo” di trivellazione orizzontale controllata. Oltre il fiume, la condotta prosegue costeggiando il vecchio depuratore fino all’incrocio con via Costituzione dove continua lungo viale Europa e via Picasso fino ad arrivare all’incrocio con la strada provinciale 8. Le nuove condotte sono dotate anche di apparecchiature all’avanguardia che consentono di monitorare e gestire portate e pressioni nei distretti idraulici serviti.
Lunedì le operazioni di collegamento saranno effettuate tra le 8.30 e le 18: sarà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie Giulio Cesare, Piave, Mascagni, Verdi, Sant’Efisio, Andrea Costa e Segni dove sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.