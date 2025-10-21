Castiadas, 30mila euro per potenziare l'inglese a scuola: «Fondamentale per il turismo»Finanziamento del Comune per percorsi formativi ad hoc: «Chiave per il futuro dei nostri giovani»
Trentamila euro per far sì che gli alunni delle scuole comunali di Castiadas di ogni ordine e grado acquisiscano da subito la padronanza della lingua inglese. La somma è stata messa a disposizione dalla Giunta comunale e prevede dei percorsi formativi differenziati per età con il coinvolgimento di esperti esterni.
“Parlare inglese – spiega il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - significa essere cittadini del mondo, pronti a cogliere le opportunità di un mercato sempre più globale, ma anche capaci di contribuire in modo attivo e qualificato allo sviluppo del nostro paese”. E dunque “in un territorio a forte vocazione agricola e turistica come il nostro, la conoscenza della lingua inglese rappresenta una risorsa fondamentale. È una chiave per il futuro lavorativo dei nostri giovani, un’opportunità per le nostre imprese e una marcia in più per chi desidera restare, vivere e contribuire attivamente alla crescita di Castiadas”.
Tre i progetti approvati. Sono Let’s play with English (scuola dell’infanzia): 60 ore all’anno per introdurre l’inglese con attività ludiche. Stories and Games (scuola primaria): 200 ore annuali per apprendere attraverso narrazione e gioco. Easy English Everywhere (scuola secondaria): 120 ore all’anno per rafforzare le competenze linguistiche in chiave comunicativa e quotidiana.