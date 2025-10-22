Si parte dal parco urbano, il primo step di riqualificazione delle Fornaci Picci. La Giunta regionale, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, ha approvato le direttive operative che consentiranno di dare concreta attuazione al progetto del Comune di Quartu per il recupero e la rifunzionalizzazione a parco urbano dell’area dismessa delle Fornaci, nel cuore della città.

L’intervento è finanziato con il contributo straordinario di 4,5 milioni di euro stanziato dal Consiglio regionale. «Con questo intervento - dice l’assessora Laconi - diamo concretezza a una visione condivisa: rigenerare spazi urbani abbandonati, restituirli ai cittadini e trasformarli in luoghi di vita, incontro e partecipazione. La città di Quartu assume un ruolo strategico nell’area metropolitana di Cagliari, contribuendo a un modello di sviluppo che integra qualità ambientale, coesione sociale e innovazione sostenibile».

Gli interventi previsti comprendono azioni di forestazione urbana, uso di materiali drenanti, recupero delle acque meteoriche, installazione di sistemi fotovoltaici, sostituzione di specie alloctone con specie autoctone e creazione di percorsi natura e aree per attività culturali, sportive e ricreative. «L’area delle ex Fornaci Picci - aggiunge Laconi - oggi diventa un simbolo di rinascita. È un esempio di come, attraverso la collaborazione tra istituzioni, si possa coniugare rigenerazione ambientale e sociale, trasformando un’area dismessa e fatiscente in un motore di qualità urbana e benessere collettivo».

Un primo step di riqualificazione dell'ex complesso industriale di via Brigata Sassari, finanziato anche con mezzo milione messo dal Comune.

