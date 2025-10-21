Sarà completato il progetto “Club di Prodotto”, il piano di sviluppo sostenibile per il Parteolla e Basso Campidano. Dopo il pronunciamento positivo della Conferenza dei Servizi, l’Unione dei Comuni ha rimodulato il progetto esecutivo che consentirà di utilizzare le economie (circa 390mila euro) realizzate con il primo intervento da 1,6 milioni di euro.

Le risorse saranno destinate alla installazione di alcuni stalli e colonnine di ricarica per le bici elettriche alle attività di promozione territoriale. Nei giorni scorsi è stato aggiudicato l’appalto alla ditta ICOgea di Quartu Sant’Elena da 145mila euro per la fornitura e posa in opera di bikebox con un sistema software per il noleggio delle biciclette. Gli interventi ricadono nei comuni di Dolianova, Serdiana e Donori.

