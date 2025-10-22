In concomitanza con la 14esima edizione della Festa della Malvasia, il Comune è diventato socio onorario dell’Associazione Nazionale Città del Vino. «Per Settimo San Pietro- dice il sindaco Gigi Puddu- si tratta di un importante risultato raggiunto dopo mesi di intenso lavoro che sono culminati nell’approvazione della delibera di adesione all’associazione nazionale approvata all’unanimità nell’ultima seduta del Consiglio Comunale dello scorso 16 ottobre scorso. Oggi è pervenuta in Comune la lettera di benvenuto da parte del Presidente nazionale Angelo Radica».

In sostanza, viene riconosciuta a Settimo San Pietro la storica vocazione agricola del nostro territorio e la produzione di vini di qualità, fra i quali spicca una delle eccellenze ben rappresentate dalla Malvasia, che sarà la protagonista indiscussa della festa in programma da venerdì a domenica.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata