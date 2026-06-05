Il colonnello Marcello Mauro Murgioni, è stato insignito con decreto del Presidente della Repubblica, dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Nativo di Villaputzu, Ufficiale Superiore dell’Esercito Italiano, attualmente Comandante in 2ª del Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di Salto di Quirra, con sede a Perdasdefogu, il colonnello Murgioni, ha ricevuto il riconoscimento «che premia non solo una brillante carriera militare, ma soprattutto i valori umani, il senso del dovere, la professionalità e la dedizione che hanno sempre caratterizzato il suo operato al servizio dello Stato e delle Istituzioni».

Tra le numerose esperienze che hanno segnato il suo percorso, riveste particolare importanza la missione svolta in Libano. Il lavoro svolto con impegno, equilibrio e spirito di servizio ha lasciato un ricordo così significativo che le città di Shama, Naqoura e Tiro gli hanno conferito la Cittadinanza Onoraria, quale «segno tangibile di stima, gratitudine e riconoscenza».

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