Un ferito e un tratto di strada chiusa al traffico. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada statale 125 nel territorio di Villaputzu. Coinvolti un autoarticolato con rimorchio e un'auto.

L'incidente, secondo quanto ricostruito dai carabinieri che si stanno occupando dei rilievi, è avvenuto all'altezza del chilometro 48. Per cause non ancora accertate i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio è stata la conducente dell’auto, rimasta ferita e trasportata in ospedale a Muravera.

Il mezzo pesante a causa dell'impatto si è bloccato al centro della carreggiata, di traverso, ostruendola.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di San Vito che si stanno occupando dei rilievi, il 118 e il personale Anas. Quel tratto di strada è temporaneamente bloccato.

(Unioneonline)

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