Villanova Tulo, aperto il bando per la raccolta delle oliveL'autorizzazione è a titolo gratuito e durerà fino al 31 dicembre
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Iniziato il periodo di raccolta delle olive, il Comune di Villanova Tulo pubblica una manifestazione di interesse per la raccolta di quelle di proprietà del comune. Requisito necessario e sufficiente per accedere alla concessione è la residenza nel comune di Villanova Tulo, da autocertificare unitamente all'istanza di accesso alla concessione stessa. Per determinare il concessionario si procederà mediante sorteggio pubblico.
La domanda deve essere presentata a mano entro le 13 del 23 ottobre prossimo. Villanova Tulo vanta tra il proprio patrimonio immobiliare alcuni ulivi siti nel territorio comunale con presenza di piante dalle quali è possibile raccogliere le olive a fini di consumo personale. L'autorizzazione prevede la raccolta delle olive, a proprio carico, spese e con mezzi propri, nonché la successiva manutenzione ordinaria: pulizia dell'area, sfalcio e rimozione erba e successiva potatura.
L'autorizzazione è a titolo gratuito e dura fino al 31.12.2026. Il beneficiario dovrà avere cura di agire senza arrecare alcun danno alla pianta e comunque le modalità di esecuzione delle operazioni di pulitura dovranno essere preventivamente concordate con gli uffici comunali.