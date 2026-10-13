A distanza di 25 anni dalla chiusura dell’impianto, sono iniziati in questi giorni i lavori di bonifica per rimuovere i piattelli e gli altri residui accumulati durante i decenni di attività della struttura. L’intervento interessa la fascia frontale dello Stagno di Quartu, nella vasca denominata Culatica, nel Parco naturale regionale Molentargius-Saline. Oltre ai piattelli, saranno rimossi i residui delle borre, componenti plastiche delle cartucce che separano i pallini dalla carica esplosiva. La vasca della Culatica, un tempo utilizzata come bacino di seconda evaporazione della salina, riveste oggi un importante valore naturalistico per la presenza di habitat e specie di avifauna e ittiofauna di interesse comunitario. L’area ricade nel perimetro dei siti della rete Natura 2000 del Parco e la presenza dei piattelli costituisce un importante fattore di pressione sull’ecosistema. La settimana scorsa l’impresa appaltatrice ha avviato le attività preliminari con la rimozione di rifiuti edilizi abbandonati tra cui circa 100 chilogrammi di spezzoni di lastre d’amianto. L’intervento è interamente finanziato dall’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente per un ammontare complessivo di 440mila euro.

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