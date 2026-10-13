Tornano gradualmente i servizi sanitari nella Casa di Comunità di via Lombardia 101, a Capoterra. Dopo la conclusione dei lavori e grazie al dialogo tra l’Amministrazione comunale e la Asl di Cagliari, nella struttura riprende l’attività di alcuni presidi attesi dai cittadini.

Tra i servizi disponibili c’è la guardia medica, attiva nei giorni feriali dalle 20 alle 8, il sabato e nei prefestivi dalle 10 alle 20 e dalle 20 alle 8, mentre la domenica e nei festivi il servizio è garantito dalle 8 alle 20 e dalle 20 alle 8.

Il consultorio sarà operativo dal lunedì al venerdì, nelle ore mattutine. Per l’Igiene pubblica sono previste aperture il mercoledì e il venerdì, dalle 9 alle 12.

Novità anche sul fronte amministrativo: l’ufficio Sau sarà presente il lunedì sino al 26 ottobre, dalle 7.30 alle 13.30. Successivamente è prevista una programmazione con un accesso ogni quindici giorni.

Il personale infermieristico sarà presente dal lunedì al venerdì. Dal ieri è inoltre possibile ricevere informazioni e prenotare i prelievi, mentre il relativo punto prelievi è ancora in fase di organizzazione.

«Il ripristino delle attività rappresenta un primo passo nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale e dei servizi di prossimità – spiega il sindaco, Beniamino Garau - , il nostro obbiettivo è rendere la Casa di Comunità un punto di riferimento sempre più importante per la salute dei cittadini e delle famiglie».

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