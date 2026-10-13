Più che un tentato furto sembra proprio un atto vandalico in piena regola.

La notte scorsa qualcuno, probabilmente con un martello, ha danneggiato le vetrine del negozio di abbigliamento Vanity in via Porcu a Quartu, quasi di fronte al Comune.

Non è stato risparmiato neanche un vetro dei quattro presenti e neanche la porta di ingresso. «Non riusciamo a capire cosa possa essere successo», dice il padre del titolare dell'attività Salvatore Ferrara, «noi ci siamo accorti delle vetrate danneggiate soltanto quando stamattina siamo arrivati per aprire. Nessuno prima ci ha segnalato niente».

Anche Ferrara esclude un tentato furto, «sembra che l'intento fosse solo distruggere i vetri. Ma che senso ha? Forse è solo un atto vandalico, noi stiamo peraltro andando via». In via Porcu dal 2012 il negozio abbassa infatti le serrande, «non ha più senso lavorare qui. C'è la crisi, c'è troppa delinquenza e poi non viene fatto niente per rivitalizzare questa strada dove hanno chiuso troppi negozi».

Davanti alle vetrine distrutte questa mattina si sono fermati tanti cittadini che hanno espresso la loro solidarietà: «Passare in centro ultimamente sta diventando pericoloso», dicono, «le strade sono alla mercé di gruppi di ragazzini».

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