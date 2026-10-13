Alla scoperta della biodiversità attraverso il gioco e l’osservazione della natura. È l’obiettivo del laboratorio “Detective della biodiversità”, in programma giovedì, alle 9, nella scuola primaria Benedetto Croce di Domus de Maria.

L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività del CEAS Acqua Durci, rientra nel programma CEAS Aperti e nel percorso educativo “NaturalMente Connessi: alla scoperta delle interazioni tra specie, paesaggi e comunità”.

I protagonisti saranno gli alunni della scuola, coinvolti in un’esperienza interattiva pensata per avvicinarli alla conoscenza degli animali, dei loro habitat e delle relazioni che legano ogni essere vivente all’equilibrio degli ecosistemi.

Il laboratorio si inserisce nel più ampio programma di educazione ambientale portato avanti dal CEAS Acqua Durci, con il sostegno del Comune, per diffondere la cultura della sostenibilità e promuovere la valorizzazione del patrimonio naturale del territorio.

L’obiettivo è sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tutela dell’ambiente, partendo dalla conoscenza della biodiversità e dal valore dei piccoli gesti quotidiani. Un percorso educativo che punta a far crescere cittadini più consapevoli e responsabili, capaci di riconoscere il valore della natura e contribuire alla sua salvaguardia.

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