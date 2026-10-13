Più di millecinquecento euro partiranno dal Lago san Sebastiano di Isili a favore della ricerca e dell'associazione "Mai più sole contro il tumore". Questo è il risultato della giornata "Il Lago di tinge si rosa" organizzata il 4 ottobre scorso dal Circolo Nautico San Sebastiano che da tempo è accanto alle donne che si ammalano di tumore alla mammella. Giornata all'insegna dello sport, grazie alle pagaiate con il Dragon Boat attorno al caratteristico isolotto, della convivialità e certamente della solidarietà e generosità che i partecipanti hanno voluto esprimere con le Donazioni.

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