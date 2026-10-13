Quartu, nel fine settimana torna LollasPorte aperte nelle case campidanesi del centro storico
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Dopo il boom di visitatori per Monumenti Aperti, l'ottobre quartese prosegue all'insegna della cultura. Questa è la settimana di uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, quello con "Lollas case in festa". Sabato e domenica i visitatori potranno ammirare le case campidanesi del centro storico e assistere a laboratori, concerti, spettacoli e tante altre iniziative che saranno organizzate all'interno.
Ad aprire le porte saranno Casa Pippia -Stocchino in via Battisti, Casa Murgia Casanova in via XX Settembre-Casa Pusceddu in via Marconi, Casa Carboni-Congiu in via Trieste e poi Sa dom'e Farra , la cantina degli eredi Perra in via Trieste e l'ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari.
Per tutti è una conferma dopo il successo dell'anno scorso con file interminabili all'ingresso dove i padroni di casa hanno accolto i visitatori con gentilezza e competenza spiegando la storia e il fascino di quelle che sono diventate le loro dimore. E insieme a Lollas tornerà il trenino turistico che accompagnerà i visitatori nelle varie tappe delle case sabato dalle 17,30 alle 20,30 e domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 17,30 alle 20,30. Un fine settimana da non perdere tra laboratori, degustazioni, incontri e tradizioni con la partecipazione del festival poetico internazionale della Sardegna Twenty Pop 2006-2026.