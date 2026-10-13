Fotovoltaico sui tetti degli uffici postali di Muravera e Villaputzu. L’installazione, come spiega in una nota Poste italiane, fa parte di un progetto più ampio che prevede il posizionamento di impianti con una potenza media di circa 50kWp per un perimetro di potenza complessiva pari a circa 19MWp.

Si interverrà su siti di medie e grandi dimensioni, tra cui uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale. Il numero dei pannelli installato da Poste Italiane è specifico per ogni impianto fotovoltaico, nel rispetto della taglia degli immobili e delle caratteristiche tecniche.

Per quanto riguarda, appunto, il Sarrabus, è stata completata nei giorni scorsi l’installazione di due nuovi sistemi fotovoltaici presso gli uffici di via Europa a Muravera e di via Nazionale a Villaputzu. Sistemi in grado di generare una potenza complessiva, rispettivamente, di 31 e 25 KW, per una previsione di energia prodotta annualmente di circa 47.000 e 38.000 kWh, e che consentirà un risparmio in termini di emissione di anidride carbonica, rispettivamente, di circa 23 e 18 tonnellate annue.

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