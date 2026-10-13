Un aiuto concreto per chi vuole acquistare casa o rimettere a nuovo un'abitazione, ma anche un'occasione per dare nuova vita al paese e contrastare lo spopolamento.

A Guamaggiore è stato pubblicato il bando per accedere ai contributi regionali destinati all'acquisto e alla ristrutturazione della prima casa, previsti nell'ambito delle misure messe in campo dalla Regione Sardegna per sostenere i piccoli Comuni. Per presentare le domande c'è tempo fino alle 12 di venerdì 30 ottobre. L'iniziativa si rivolge a chi intende investire in un'abitazione nel paese, con l'obiettivo di favorire nuovi insediamenti e incoraggiare le persone a vivere stabilmente nei centri più piccoli dell'Isola.

Il contributo regionale può arrivare fino a 15 mila euro, entro il limite del 50 per cento della spesa ammessa, nel rispetto delle condizioni previste dal bando. Un sostegno che può fare la differenza per chi deve affrontare le spese per comprare una casa o recuperare un immobile, contribuendo allo stesso tempo a valorizzare il patrimonio abitativo esistente. Non si tratta, però, di un contributo automatico: per accedere all'agevolazione è necessario possedere i requisiti richiesti e presentare la documentazione prevista. Le condizioni possono variare a seconda che si tratti dell'acquisto di un'abitazione o di lavori di ristrutturazione. Per questo motivo, il Comune invita gli interessati a consultare attentamente l'avviso, nel quale sono indicati i criteri di accesso, le modalità per presentare la richiesta e i documenti da allegare.

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