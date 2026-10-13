Un'altra centenaria ad Orroli appena festeggiata dal paese e dall'amministrazione guidata da Alessandro Boi.

Si tratta di Zaira Sirigu, classe 1926. Sposata con Piero Stori, non ha mai avuto figli ma ha cresciuto amorevolmente la nipotina Giannapaola fin dalla tenera età.

«La nostra comunità si conferma uno dei pilastri storici della longevità in Sardegna – ha detto il primo cittadino – con i suoi 6 Centenari in vita e oltre 40 ultranovantenni rappresenta un eccezionale caso demografico e scientifico».

Con Zaira Sirigu c'è Paolino Manca, 103 anni, Maria Cristina Orgiana, 101, così come Maria Bonaria Schirru e Giovanna Orrù e infine Virgilio Cappai, 100 anni. Essi rappresentano dunque la storia vivente di un paese ma anche di un mondo soppiantato da altre priorità. «A differenza della vita attuale – ha aggiunto il sindaco Boi – ossessionata dalla velocità e dall'istantaneità, chi ha vissuto un secolo racconta una sana lentezza e una grande resilienza».

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