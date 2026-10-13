È la prima donna a guidare il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Oristano. Natascia Erriu, cagliaritana, laurea in Ingegneria meccanica, da dieci giorni è arrivata nella caserma di via Del Porto. Tanto entusiasmo per la nuova esperienza e molta soddisfazione per il rientro in Sardegna dopo l’esperienza a Bergamo. «La Sardegna è sempre la Sardegna – ha detto – a Bergamo mi sono trovata benissimo, ma tornare a casa ha un sapore diverso. Sarà un percorso ricco di sfide, che affronterò con il massimo impegno e l’obiettivo di apportare un contributo prezioso per l’intero territorio, sempre al servizio dei cittadini, e consapevole che tale proposito possa essere conseguito solo attraverso uno spirito collaborativo tra enti ed istituzioni».

Entrata a far parte della grande famiglia dei Vigili del fuoco nel 2008 per due anni è stata al comando di Cagliari e per tredici anni alla Direzione regionale Sardegna svolgendo numerosi incarichi, tra cui responsabile dell’Area rischi rilevanti dell’Ufficio Prevenzione Incendi, del settore Antincendio boschivo, dell’Ufficio Formazione e del Nucleo specialistico “Sistemi a pilotaggio remoto”, maturando una consolidata e approfondita conoscenza del territorio.

Ha partecipato ad attività di soccorso ordinarie e in grandi calamità locali e nazionali come l’alluvione di Olbia (ciclone Cleopatra), il sisma nell’Italia centrale, alluvione di Bitti e l’incendio del Montiferru, oltreché alcuni eventi di ricerca e recupero vittime sotto macerie, con il Team “Urban Search and Rescue Medium”. «Il corpo dei Vigili del fuoco si è molto evoluto negli anni, fondamentale la tecnologia con strumentazioni come gli aerei a pilotaggio remoto utilissimi sia nella gestione degli incendi che nella ricerca persone».

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