C’è anche Dolianova tra i 65 comuni sardi che partecipano alla quinta edizione della manifestazione organizzata dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico che coinvolge 80 chiese medievali.

La Cattedrale di San Pantaleo sarà aperta al pubblico sabato (dalle 9.30 alle 11 e dalle 15 alle 16) e domenica (dalle 12 alle 14.30 e dalle15.30 alle 16) con la possibilità di effettuare visite guidate gratuite. All’interno della Cattedrale, autentico gioiello del romanico in Sardegna, sono presenti diversi elementi di pregio che, insieme alle decorazioni presenti nella facciata con figure antropomorfe e zoomorfe, offrono un quadro esaustivo della ricchezza e delle capacità costruttive dei maestri sardi.

Di particolare interesse i capitelli decorati con scene del Nuovo Testamento. Gli affreschi medievali dell’abside tra cui spicca l’Arbor vitae, opera di Simone De’ Crocifissi risalente al XIV secolo. Infine, il retablo di San Pantaleo, databile tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, attribuito a un pittore maiorchino. Nel complesso di San Pantaleo, risalente al XII-XIII, sono stati recentemente portati a termine i lavori di restauro dell’ex seminario vescovile. La riqualificazione dell’edificio ha consentito di riportare alla luce alcuni elementi architettonici di cui si erano perse le tracce.

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