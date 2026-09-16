A Guasila si torna a scuola con una benedizione specialeIl parroco don Gianmarco Lorrai ha promosso un'originale iniziativa nel Santuario della Beata Vergine Assunta
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Un inizio d’anno scolastico decisamente speciale quello vissuto dalla comunità di Guasila. Per accompagnare gli studenti nel loro ingresso o ritorno a scuola, il parroco don Gianmarco Lorrai ha promosso un'originale iniziativa nel Santuario della Beata Vergine Assunta: la "Benedizione degli Zaini”.
Un momento di festa e di preghiera rivolto a tutti i ragazzi del paese per augurare loro un percorso ricco di entusiasmo. Iniziativa, accompagnata dallo slogan "Cresci, Impara, Sogna, Cammina con Lui!”, rivolta ai bambini dell'infanzia e della primaria fino agli studenti delle superiori e agli universitari. Un augurio spirituale che ha preceduto di poche ore un traguardo storico per il paese della Trexenta: lunedì mattina gli studenti hanno varcato per la prima volta le porte del nuovo polo scolastico "Gaetano Cima".
La struttura, alcuni giorni prima dell'avvio dell'anno scolastico, è stata ufficialmente battezzata con il classico taglio del nastro da parte della sindaca Paola Casula e con la benedizione impartita dallo stesso don Gianmarco. Per i bambini e le famiglie di Guasila la campanella di questo settembre suona così con un significato del tutto nuovo: una moderna casa dello studio e la benedizione di un'intera comunità a fare da scorta dentro gli zaini.