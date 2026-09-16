Il sindaco di Quartu Sant’Elena Graziano Milia e la prima cittadina del Comune maltese Birkirkara, Desirei Grech, confermano la volontà di stringere un legame che vada oltre le celebrazioni religiose, puntando su scambi culturali, economici e progetti europei.

L’intesa aveva già ricevuto l’impostazione formale durante il summit ufficiale di qualche settimana fa, che oltre a Milia, aveva visto la partecipazione dell’Ambasciatore della Repubblica di Malta in Italia, S.E. Daniel Azzopardi, del Console Onorario Michele Pons, del parroco della Basilica Mons. Alfredo Fadda, dell’Assessora alle Attività Produttive Rossana Perra e del Presidente della Commissione Consiliare per le Politiche Europee, Francesco Piludu.

Ora questo secondo incontro, durante la visita a Quartu della delegazione maltese nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Patrona di Quartu. «Ci siamo sentiti a casa. La devozione per Sant’Elena è un sentimento profondo che ci unisce, ma vogliamo che questo rapporto vada ben oltre la festa patronale: Malta e la Sardegna condividono radici storiche importanti e le nostre comunità hanno moltissimo in comune. Speriamo che questo sia solo l’inizio di una grande amicizia e di una proficua collaborazione». Con queste parole la Prima Cittadina di Birkirkara Desirei Grech ha suggellato il valore dell’incontro istituzionale tenutosi presso l’Ex Convento dei Cappuccini di Quartu Sant’Elena, ringraziando anche il Comitato della festa per i doni ricevuti, definiti «piccoli gesti dal grande significato».

Entusiasmo condiviso dal Sindaco di Quartu Sant’Elena, Graziano Milia: «Siamo onoratissimi di questa presenza e felicissimi di poter dare concretezza a questo percorso con una classe politica dirigente così giovane e preparata. Sant’Elena rappresenta un legame identitario fortissimo, che ci permetterà di lavorare anche su molto altro. Quartu sarà capofila di un progetto in cui crediamo fermamente, volto a creare relazioni stabili con Malta, mettendo in rete non solo le associazioni, ma anche gli imprenditori e gli operatori culturali e sportivi del territorio».

Il Consigliere Francesco Piludu ha illustrato i prossimi passaggi operativi: «Occorre un’apposita delibera di Giunta per attivare ufficialmente la partnership all’interno della piattaforma di Focus Europe. Partiremo dai momenti celebrativi della festa per poi sviluppare meeting operativi dedicati a giovani, associazioni e tessuto imprenditoriale».

Il percorso verso la firma del gemellaggio ufficiale sta trovando concretezza in questi giorni in occasione dei festeggiamenti dedicati alla Patrona Sant’Elena Imperatrice. A Quartu è infatti presente una folta delegazione maltese, guidata dalle autorità cittadine e da una rappresentanza del Parlamento di La Valletta, accompagnata dalla storica banda musicale Għaqda Mużikali Sant’Elena A.D. 1919, che lo scorso sabato si è anche resa protagonista suonando per le strade della città i brani della loro tradizione.

La presenza della banda e delle delegazioni conferisce alla festa patronale una risonanza internazionale, fondata sulla partecipazione popolare e sulla musica. L'obiettivo a lungo termine delle due Amministrazioni è quello di intercettare fondi nazionali ed europei dedicati alla cooperazione tra comunità insulari, costruendo una programmazione annuale condivisa lungo le antiche rotte mediterranee tracciate, secoli fa, dalla stessa Sant'Elena.

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