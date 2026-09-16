È stato completato nell’ufficio postale di via Torino a Teulada un nuovo impianto fotovoltaico installato sul tetto della sede. Il sistema ha una potenza complessiva di circa 21 kW e una produzione annua prevista di circa 32.000 kWh di energia rinnovabile.

L’impianto consentirà inoltre una riduzione delle emissioni di anidride carbonica stimata in circa 16 tonnellate all’anno, contribuendo al contenimento dei consumi elettrici della sede.

L’intervento di Teulada rientra in un progetto più ampio di Poste Italiane che prevede l’installazione di impianti fotovoltaici con una potenza media di circa 50 kWp, per una potenza complessiva prevista di circa 19 MWp. Il programma interessa siti di medie e grandi dimensioni, tra cui uffici postali, sedi direzionali e centri di meccanizzazione postale.

Il numero di pannelli installati viene definito per ciascun impianto in funzione delle dimensioni dell’immobile e delle relative caratteristiche tecniche.

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