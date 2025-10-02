Un’auto rubata a Quartu è stata recuperata dai carabinieri di Vallermosa, che hanno denunciato due persone con l’accusa di ricettazione e autoriciclaggio.

L’indagine è scattata dopo la segnalazione di alcuni residenti, insospettiti dalla presenza di una Land Rover Evoque parcheggiata in una via del centro. L’auto non mostrava segni di effrazione, ma i militari hanno avuto il sospetto che potesse trattarsi di un mezzo rubato.

I controlli hanno confermato i dubbi: la targa apparteneva a una Nissan Juke di una società di autonoleggio, mentre la Land Rover era stata rubata il 26 settembre a Quartu.

In quell’occasione i ladri avevano rubato prima una Fiat Punto, al cui interno erano custodite le chiavi del fuoristrada, utilizzate poi per portare via la seconda vettura.

Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri sono risaliti a una coppia residente a Vallermosa: un 40enne disoccupato e una 41enne cameriera, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione in casa, i due hanno consegnato spontaneamente le chiavi del veicolo, senza chiarire come ne fossero entrati in possesso.

La Land Rover è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre i due indagati dovranno ora rispondere davanti all’autorità giudiziaria. Intanto proseguono le ricerche per rintracciare anche la Fiat Punto rubata.

