Un furgone che trasportava prodotti pirotecnici per la festa patronale è andato a fuoco la scorsa notte a Uta. Il mezzo era parcheggiato vicino alla piazza della chiesa di Santa Giusta.

Per fortuna l’incendio è divampato dopo lo spettacolo dei fuochi d’artificio, dunque il mezzo trasportava una quantità di prodotti molto ridotta.

Immediato l’intervento delle squadra dei Vigili del fuoco, una dal Comando di Cagliari, l’altra dal distaccamento di Iglesias. Le fiamme avevano avvolto l’intero veicolo, i Vigili del fuoco sono riusciti a domarle quando ormai avevano lambito l’ingresso di una vicina abitazione.

Un intervento provvidenziale anche per salvaguardare l’incolumità delle tante persone presenti. Una volta messa in sicurezza l’area, sono partiti gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

(Unioneonline)

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