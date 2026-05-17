Un furgone che trasportava prodotti pirotecnici per la festa patronale è andato a fuoco la scorsa notte a Uta. Il mezzo era parcheggiato vicino alla piazza della chiesa di Santa Giusta.

Per fortuna l’incendio è divampato dopo lo spettacolo dei fuochi d’artificio, dunque il mezzo trasportava una quantità di prodotti molto ridotta.

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Immediato l’intervento delle squadra dei Vigili del fuoco, una dal Comando di Cagliari, l’altra dal distaccamento di Iglesias. Le fiamme avevano avvolto l’intero veicolo, i Vigili del fuoco sono riusciti a domarle quando ormai avevano lambito l’ingresso di una vicina abitazione.

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Un intervento provvidenziale anche per salvaguardare l’incolumità delle tante persone presenti. Una volta messa in sicurezza l’area, sono partiti gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

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(Unioneonline)

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