Via libera al progetto (documento di indirizzo alla progettazione) per rifare i marciapiedi di Costa Rei. Marciapiedi che oramai da tempo “versano in uno stato di degrado generalizzato, caratterizzato da superfici disconnesse, avvallamenti e diffusi dissesti strutturali”. I lavori, per un importo di 120mila euro (fondi comunali), riguardano in particolare via Ichnusa e via Colombo.

L’obiettivo, come viene riportato nella delibera della Giunta comunale di Muravera presieduta dal sindaco Salvatore Piu, è quello di “accrescere il comfort e la sicurezza del transito dei pedoni iniziando dalla sistemazione della pavimentazione, della manutenzione dei dissuasori in metallo dislocati lungo la via Ichnusa nei tratti più pericolosi per i pedoni e dalla sistemazione dei cigli dei marciapiedi nei punti più critici degli attraversamenti carrabili”. È prevista anche la realizzazione di ulteriori marciapiedi “al fine di garantire la continuità e il collegamento tra i percorsi pedonali esistenti”.

Nelle scorse settimane sempre a Costa Rei è stata riasfaltata gran parte della via Ichnusa, la strada principale della località turistica di Muravera (e anche via Colombo). Posizionati inoltre degli attraversamenti pedonali rialzati. Resta da completare, fra le altre corse, la pista ciclabile e pedonale che collega Costa Rei con Piscina Rei (ingresso nord).

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