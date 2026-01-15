Dopo decenni di impenetrabilità nel mondo dell'intrattenimento, si può dire che la stand-up comedy è ormai da tempo in ottima salute nel Belpaese. E questo sabato 17 sarà l'agriturismo-club di Ussana, Campidarte, a portare nell'Isola una delle voci più celebri nel settore, con "Terapia di Gruppo" dell'attrice, comica e scrittrice Chiara Becchimanzi. Le porte apriranno alle 19, con la cena in socialità e l'apertura del collega Roberto Lai (alle 20:30) a precedere lo spettacolo.

"Terapia di Gruppo" è solo l'ultimo capitolo nella "Trilogia delle Terapie" firmata da Becchimanzi, in uno scanzonato e impietoso flusso di coscienza attraverso i pregiudizi nuovi e antichi, le paure collettive e lo spauracchio del politicamente corretto. Una performance che diventa "di gruppo" proprio perché il pubblico è parte attiva del discorso, che vira in direzioni imprevedibili fra esperienze sia private che pubbliche.

Becchimanzi, classe 1985, originaria di Latina e oggi residente a Ostia, si forma all'Accademia Internazionale di Teatro a Roma e fonda nel 2010 la Compagnia Valdrada avvicinandosi a regia e scrittura, lo stesso anno in cui partecipa alla riapertura dell'ostiense Teatro del Lido, in una dimensione di attivismo che tutt'oggi caratterizza la sua arte. Dal 2012 al 2019 collabora con la Compagnia internazionale Ondadurto, girando l'Europa e il resto del mondo nel segno del "teatro urbano italiano", mentre già dal 2011 si avvicina alla comicità entrando a far parte del collettivo Social Comedy Club, fondato da Daniele Fabbri, esordendo con il monologo "Principesse & Sfumature" nel 2015. Ma l'incontro con la stand-up comedy si compie nel 2019, anno in cui pubblica il primo romanzo "A ciascuna il suo", in un'attività che porta avanti con tournée in tutta Italia, affianco a conduzioni radio, scritture televisive, teatro e cinema, oltre che la costante presenza su Comedy Central a La 7 e l'insegnamento per Accademia del Comico e Sdeng Up.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, è organizzato da Campidarte in collaborazione con Crox Concerti, sostenuto dalla nuova edizione del Laboratorio di Creatività contemporanea, promosso dall'omonima direzione generale del Ministero della Cultura.

