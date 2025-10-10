Avrebbe urtato un ciclista lungo la statale 293, allontanandosi poi senza prestare soccorso. Per questo motivo è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Vallermosa per lesioni personali lievi e omissione di soccorso un 51enne, residente a Musei e già noto alle forze dell’ordine.

L’episodio risale al 29 luglio scorso: secondo la ricostruzione l’uomo, alla guida di una Volkswagen Golf, avrebbe colpito con l’auto un 56enne di Uta che procedeva sulla stessa strada in sella alla sua bici. Dopo l’urto il ciclista ha riportato ferite lievi ma l’automobilista si sarebbe dato alla fuga senza fermarsi.

Le indagini, avviate a seguito della querela presentata dalla vittima, hanno consentito di risalire al presunto responsabile grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza installate lungo il tratto di strada e alle testimonianze raccolte dai militari. Al termine degli accertamenti, per l’uomo è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria competente.

