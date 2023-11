La rassegna itinerante Trexenta Experience prosegue con il suo viaggio tra le bellezze archeologiche, gli antichi mestieri, la musica, la cucina, le feste religiose e i segreti di una terra tutta da scoprire. La terza puntata della manifestazione autunnale prevede la visita a Pimentel, con un programma ricco di curiosità culinarie e una immersione nella archeologia del luogo, domenica 26 novembre. A seguire ci saranno gli appuntamenti di Guamaggiore e Siurgus Donigala.

La manifestazione denominata Trexenta Experience è un programma triennale di attività di turismo esperienziale che ha come obiettivo la promozione dei siti archeologici dei territori che divengono luoghi di narrazione e di conoscenza di antichi mestieri e tradizioni. Il progetto si inserisce nel cartellone del turismo esperienziale finanziato dall'assessorato al Turismo della Regione Sardegna con i fondi della Legge 7/55. «La manifestazione, alla sua seconda edizione, promette un buon successo di pubblico – dice Paola Casula, presidente dell’Unione dei Comuni della Trexenta –. Non solo per la risposta del primo anno, ma anche perché la promozione nazionale, come la partecipazione a Tourisma a Firenze, ha dato nel tempo tantissima visibilità al territorio e lustro all'iniziativa».

«Quest'anno infatti, dal 2 al 5 novembre, il progetto Trexenta Experience è stato presentato dall'Unione dei Comuni anche alla Borsa del Turismo archeologico di Paestum a dimostrazione di come la manifestazione stia crescendo e destando l'interesse nazionale e internazionale. “Vivremo delle giornate immersi nella natura e nei piccoli borghi, inoltre assaggeremo del buon cibo della tradizione dei luoghi», è il commento del sindaco di Pimentel, Damiano Aresu.

