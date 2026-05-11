Prende forma a Senorbì un doppio intervento di riqualificazione della viabilità che punta a ridisegnare alcuni dei principali snodi urbani. Il primo progetto riguarda il riordino della circolazione tra via Campioni e via Tevere, area che rappresenta uno dei principali poli di servizi della Trexenta. Qui si concentrano uffici e strutture frequentate da centinaia di cittadini: Poliambulatorio Asl, Inps, sede dell’Unione dei Comuni, Centro di igiene mentale, Avis, centro fisioterapico e scuole medie, oltre al futuro Centro per l’impiego.

Il progetto, finanziato con oltre 500mila euro di fondi regionali, prevede nuova bitumazione, marciapiedi, attraversamenti pedonali rialzati, la realizzazione di una rotatoria, nuovi parcheggi e una migliore organizzazione degli spazi.

L’amministrazione comunale del centro della Trexenta sta lavorando inoltre alla riqualificazione di viale Piemonte, area strategica per la presenza di attività commerciali, palestra, supermercato, hotel, ristorante e della vicina piazza Padre Pio, punto di aggregazione con parco giochi e chiosco. Il progetto punta a riorganizzare la viabilità, aumentare i parcheggi e introdurre nuove aree verdi. L’insieme degli interventi disegna una strategia urbana complessiva che punta a migliorare la qualità della vita e la sicurezza nella cittadina.

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