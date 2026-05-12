Accertamenti in corso sulla morte di un anziano nelle campagne di Sant’Isidoro a Quartucciu.

L’uomo è stato trovato senza vita in seguito all’allarme lanciato dai familiari ieri sera, dopo il mancato rientro a casa.

Sul decesso sono in corso verifiche da parte dei carabinieri. Da accertare se l’uomo abbia accusato un malore fatale o se sia rimasto vittima di un incidente mentre stava lavorando con un trattorino tosaerba.

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