indagini in corso
12 maggio 2026 alle 14:00aggiornato il 12 maggio 2026 alle 14:04
Quartucciu, muore in campagna mentre lavora col trattoreAccertamenti sul decesso di un anziano nella zona di Sant’Isidoro. L’allarme lanciato dai familiari
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Accertamenti in corso sulla morte di un anziano nelle campagne di Sant’Isidoro a Quartucciu.
L’uomo è stato trovato senza vita in seguito all’allarme lanciato dai familiari ieri sera, dopo il mancato rientro a casa.
Sul decesso sono in corso verifiche da parte dei carabinieri. Da accertare se l’uomo abbia accusato un malore fatale o se sia rimasto vittima di un incidente mentre stava lavorando con un trattorino tosaerba.
- IN AGGIORNAMENTO –
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