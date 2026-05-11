Ha preso il via a Quartu il programma di ripristino degli asfalti dopo gli scavi di Enel e Sirti. Il programma è stato condiviso con il Comune che sta portando avanti la posa dei nuovi asfalti inseriti in un quinto lotto di interventi.

Il piano di lavoro dovrà rispettare precise indicazioni nel rispetto del regolamento edilizio. Sono ad esempio banditi i tagli da 15 centimetri ma dovranno limitarsi a 1 metro e mezzo solo laddove l’asfalto è vecchio. Per le strade asfaltate da meno di tre anni, infatti, è previsto un intervento a tutta sezione sino alla mezzeria per quelle con doppia carreggiata e da un marciapiede all’altro per quelle con una sola corsia.

Sirti, a seguito dei lavori per la posa della fibra ottica, ha avviato il suo programma già da questa settimana. Sono infatti in corso lavori in via Fiume, in via Polonia e in alcune strade limitrofe. E anche la scaletta di Enel prevede una ripresa imminente.

La questione dei ripristini dopo la messa in opera dei sotto-servizi, che aveva creato qualche disagio per la sicurezza dei cittadini, oltre che per il decoro urbano, trova così definizione. Si procederà in base alle priorità, tenendo conto anche del programma del quinto lotto di asfalti in corso. Molte strade si trovano infatti ancora in condizioni critiche per via di ripristini mai effettuati. Emblematico è il caso di via Turatui dove la nuova cabina dell'Enel è ancora circondata dalle reti arancioni di cantiere con i cartelli buttati nel vicino giardinetto e macerie, degrado e topi che scorrazzano.

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