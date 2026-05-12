«Ho sempre avuto in testa un solo obiettivo: fare tutto il possibile per il paese di Muravera, di cui vado orgoglioso». Matteo Plaisant, assessore al Turismo del Comune di Muravera, saluta così i suoi concittadini dopo quasi sei anni. Plaisant, infatti, non si è ricandidato (così come tutti gli altri esponenti della maggioranza guidata da Salvatore Piu).

Una scelta maturata nell’ultimo periodo. «Sono stati anni ricchi di emozioni – sottolinea Plaisant - sacrifici, sorrisi, notti insonni, preoccupazioni, discussioni, nuove amicizie che porterò per sempre con me, e grandi soddisfazioni. Sentimenti contrastanti che racchiudono al meglio questa avventura amministrativa».

Plaisant aggiunge che «come assessore al Turismo, Sport e Pubblica Istruzione mi sono impegnato al massimo, potevo fare di più, ma chiudo questo capitolo della mia vita con la coscienza a posto». Plaisant, da assessore al Turismo, ha avuto l’onore (e l’onere) di organizzare anche la cinquantesima edizione della Sagra degli Agrumi, nel 2024. Una Sagra che, sotto il suo assessorato, è diventata sempre più un punto di riferimento a livello regionale (la data è stata spostata verso la fine del mese di aprile per favorire ancor più l’afflusso di turisti). Nel corso dell’ultima edizione – lo scorso 19 aprile – è stato registrato il record di partecipanti per quanto riguarda i gruppi che hanno sfilato lungo la via Roma.

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