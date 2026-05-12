Nuovo appuntamento per il festival “Dialoghi d’Autore” di Soleminis. Ospite della rassegna, il 23 maggio alle 19.00, negli spazi di Casa Corda-Spada, lo storico Luciano Marrocu che presenta il volume Storia popolare dei sardi e della Sardegna pubblicato da La Terza.

Un’opera di 250 pagine che racconta le vicende storiche e sociali dell’isola partendo dalla prima presenza umana (risalente al paleolitico inferiore, circa 250mila anni fa) fino ai giorni nostri passando per la civiltà nuragica, la dominazione romana, i giudicati, l’egemonia di Pisa e Genova, il periodo spagnolo e il dominio dei Savoia. Dialogherà con l’autore Mena Maffei.

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