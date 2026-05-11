Ancora disagi a Dolianova e negli altri centri del Parteolla per il protrarsi dei lavori di manutenzione all'acquedotto "Campidano". Domani, dalle 8,30 alle 18.30, le squadre di Abbanoa eseguiranno la riparazione urgente della condotta adduttrice in cemento pressato in località "S'Acqua Sassa", in territorio di Serdiana. Per lo svolgimento delle operazioni tecniche e dei lavori, sarà necessario interrompere l'approvvigionamento idrico nei serbatoi comunali di Dolianova, Donori, Serdiana e Soleminis.

Durante i lavori, la rete sarà alimentata dalle scorte presenti nei depositi di accumulo sino al loro esaurimento. Cali di pressione potrebbero verificarsi durante la giornata, in particolare nelle zone più alte dei centri abitati.

© Riproduzione riservata