Continua l'opera dei volontari per ripulire il territorio quartese dai rifiuti gettati dagli incivili: l’iniziativa è stata un successo. La due giorni di bonifiche ha interessato i fortini di Quartello e di Is Mortorius. L’iniziativa è stata portata avanti dall’associazione Amici dei fortini con la collaborazione di Assfort Sardegna e Archeomil. Un intervento tutt’altro che facile: a Quartello i rifiuti erano nascosti soprattutto tra l’alta vegetazione che circonda l’area recintata.

«All’interno delle recinzioni che separano i fortini dal parco» hanno spiegato i volontari, «c’ era un accumulo di rifiuti mai visto, ben sotto la vegetazione alta ed a ricoprire una parte di trincea, ma con pazienza anche questi luoghi un po’ alla volta saranno strappati al degrado e valorizzati come meritano». Ai volontari si sono uniti anche alcuni residenti della zona. A Is Mortorius invece la bonifica si è concentrata nell’area attorno alla batteria Carlo Faldi.

«Il lavoro è ancora lungo e si basa solo su attività di volontariato, ma nel tempo ha già dato risultati concreti in termini di decoro e fruibilità delle aree circostanti i siti», hanno aggiunto i volontari, «proseguiremo prossimamente il nostro impegno anche nelle aree del Simbirizzi, dove a ottobre apriremo i manufatti storici ai visitatori in occasione della manifestazione "Monumenti Aperti». Nei giorni scorsi altre passeggiate ecologiche sono state organizzate al Poetto e nel litorale da Cittadinanza Attiva Oikos e altre iniziative di questo tipo continueranno nelle prossime settimane.

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