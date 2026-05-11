Pula, un concorso per dare un nome al nuovo PalasportIl Comune coinvolge cittadini e associazione per intitolare la nuova struttura
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Il Comune lancia il concorso pubblico “Dai il nome al Palazzetto dello Sport”, iniziativa pensata per coinvolgere cittadini e associazioni nella scelta del nome della nuova struttura sportiva di via 25 Aprile, ormai prossima al completamento.
L’amministrazione comunale punta così a promuovere la partecipazione attiva della comunità, chiamata a contribuire all’identità di uno degli impianti sportivi più attesi del territorio. «Il concorso è aperto a tutti i residenti, senza limiti di età – spiega la vice sindaca e assessora allo Sport, Elisabetta Loi -, ogni partecipante potrà proporre un solo nome, accompagnato da una breve motivazione che ne spieghi il significato, il legame con il territorio, con la storia locale oppure con i valori dello sport e della condivisione».
Le proposte potranno essere inviate via Pec oppure consegnate a mano all’ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico. Le proposte devono essere inviate entro il 29 maggio. L’iniziativa accompagnerà le ultime fasi di realizzazione dell’impianto sportivo polivalente, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per lo sport cittadino.