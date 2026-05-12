Quindici tra bracconieri e acquirenti nella rete. È il risultato di una vasta operazione condotta in provincia di Cagliari e nel sud Sardegna dai carabinieri Forestali del Nucleo Cites di Cagliari col supporto del Soarda (Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati in Danno agli Animali), del Cufaa (Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari) e il contributo informativo delle stazioni territoriali dei carabinieri delle province di Cagliari e di Oristano.

La liberazione di alcuni esemplari catturati illecitamente

Nello specifico due residenti nel Cagliaritano sono stati sorpresi senza licenza di caccia mentre attivavano lacci per la cattura di cinghiali e, a seguito delle perquisizioni, sono state trovati e sequestrati 24 lacci metallici: in caso di condanna rischiano da 6 mesi e 3 anni di reclusione e la multa da 154 a 516 euro.

Altri due sono stati colti a caccia, nel Sud Sardegna, quando la stagione è chiusa da tempo: usavano anche numerose e micidiali trappole a molla per la cattura di avifauna selvatica migratoria di piccola taglia e, in caso di condanna, rischiano l’arresto da tre mesi a un anno o, in alternativa, un’ammenda da 1.800 a 5.000 euro oltre alla revoca del porto di fucile.

Nella Provincia di Cagliari inoltre tre bracconieri sono stati sorpresi in possesso di esemplari di uccelli selvatici di specie particolarmente protetta catturati con altrettante “gabbie trappola”.

Altri cinque denunciati sono accusati di ricettazione perché sorpresi in possesso di numerosi esemplari di specie di avifauna protetta di provenienza illecita. Infine tre sono finiti nei guai per incauto acquisto, in quanto è risultato che avessero acquistato a vario titolo esemplari di avifauna selvatica protetta di provenienza illecita.

Nel corso della massiccia operazione sono inoltre stati “bonificati”, con l’ausilio di alcune associazioni di volontariato, alcuni sentieri disseminati da numerose trappole aeree attive, in alcune delle quali erano finiti esemplari di avifauna protetta quali pettirosso e tordo.

(Unioneonline)

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