Dopo la tragedia che ha sconvolto Solanas, l’amministrazione comunale di Sinnai ha sospeso le manifestazioni previste nella frazione turistica per questa settimana nel quadro dell'Estate sinnaese.

Sospeso il torneo di scacchi che si sarebbe dovuto giocare stasera e la serata di sabato prossimo fra musica e l’assaggio della buona cucina locale con i Comitati di alcune sagre di Sinnai che avrebbero dovuto assicurare il menù. Se possibile le due serate, verranno recuperate durante l’estate.

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