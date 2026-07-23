Elmas, 16enne sbalzato dalla moto finisce contro il guardrail: trasferito al Brotzu con l’elisoccorsoPer il ragazzo trauma cranico e frattura al femore sinistro, da chiarire la dinamica dell’accaduto
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Grave incidente a Elmas. Un giovane di 16 anni è stato sbalzato dalla moto finendo contro il guardrail.
Immediati i soccorsi del 118 che hanno trasportato il ragazzo in codice rosso al Brotzu con l’elisoccorso.
In seguito all’incidente il 16enne ha riportato un trauma cranico e una frattura al femore sinistro.
Sul posto anche le forze dell’ordine per far luce sulla dinamica dell’incidente: è ancora da chiarire se il 16enne abbia fatto tutto da solo oppure ci sia il coinvolgimento anche di altri veicoli.