Grave incidente a Elmas. Un giovane di 16 anni è stato sbalzato dalla moto finendo contro il guardrail.

Immediati i soccorsi del 118 che hanno trasportato il ragazzo in codice rosso al Brotzu con l’elisoccorso.

In seguito all’incidente il 16enne ha riportato un trauma cranico e una frattura al femore sinistro.

Sul posto anche le forze dell’ordine per far luce sulla dinamica dell’incidente: è ancora da chiarire se il 16enne abbia fatto tutto da solo oppure ci sia il coinvolgimento anche di altri veicoli.

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