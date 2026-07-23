Si svolgerà domani mattina in Municipio, a Maracalagonis la cerimonia di giuramento di fronte alla sindaca Fraancesca Fadda dei nuovi barracelli risultati idonei a entrare a far parte della Compagnia Barracellare del paese. La cerimonia si farà alla presenza del capitano Roberto Schirru, degli amministratori comunali del comandante della Polizia locale capitano Pisu.

«Si tratta di un momento importante per la nostra comunità, col rafforzamento di un presidio fondamentale per la tutela del territorio, la sicurezza dei cittadini, la prevenzione degli incendi, la vigilanza ambientale e la protezione del nostro patrimonio. Un sentito ringraziamento - ha detto la sindaca Fadda-va anche a tutti i componenti della Compagnia Barracellare per l’impegno quotidiano e la preziosa attività che svolgono a favore della nostra comunità, alla nostra amministrazione che presto stipulerà nuova convenzione per controllo territorio con presidio anche nella zona costiera e montana e al nostro comandante Cesare Pisu per la professionalità mostrata e la sua totale disponibilità».

Nei giorni scorsi, la Compagnia barracellare è entrata in possesso di un nuovo mezzo acquistato con fondi Pnrr.

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