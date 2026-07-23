Il progetto multidisciplinare “Storie Voci e Luoghi Accessibili” ideato da Impatto Teatro sotto la direzione artistica di Karim Galici e sostenuto dal Comune, arriva sul grande schermo con il docufilm firmato dal regista Alessandro Pulloni, che sarà presentato in anteprima assoluta oggi venerdì alle 21 all'ex Caserma in via Roma. Il progetto, inserito nei progetti di coesione sociali finanziati dal Comune, è un cammino di inclusione, un viaggio corale che ha visto protagoniste decine di persone con disabilità pronte a mettersi in gioco per riappropriarsi della propria voce, dei propri corpi e del proprio spazio all'interno della comunità.

Dietro l'obiettivo di Alessandro Pulloni prende quindi vita il racconto profondo di un lavoro sul campo iniziato a febbraio, per dimostrare che una città senza barriere migliora la vita di tutti. Attraverso workshop intensivi di danza, teatro, videomaking, scrittura creativa e un laboratorio multidisciplinare in cui si è inserito anche il circo, i partecipanti hanno affrontato con coraggio e determinazione i temi dell'isolamento e della mobilità urbana. Attraverso le emozionanti storie dei protagonisti l’opera cattura una profonda metamorfosi umana fatta di superamento della timidezza, scoperta del proprio corpo in scena e l’abbattimento di quelle barriere psicologiche che spesso isolano più di quelle fisiche. In tanti mesi di laboratori infatti, la danza, il teatro, la scrittura e il video hanno lavorato in costante dialogo e sinergia tra loro, offrendo ai partecipanti uno spazio espressivo totale dove far fiorire le proprie abilità e riscoprire una profonda fiducia in sé stessi.

Un’unione di linguaggi che ha sprigionato una prorompente energia positiva tra i partecipanti, restituendo entusiasmo e consapevolezza a ciascun protagonista. Il documentario si fa custode di un messaggio prezioso dove la disabilità è una risorsa creativa vitale capace di riprendersi lo spazio interiore e urbano.

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