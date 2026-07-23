«Un dramma troppo grande per essere compreso. La tragedia che ha colpito una famiglia così conosciuta e stimata lascia le comunità di Sinnai e di Solanas in uno stato di profondo sconcerto e smarrimento». Così la sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu, dopo la visita a Solanas a casa della famiglia di Michela Rubiu, ferita gravemente alla testa da un colpo di pistola esploso dal marito Alessandro Pintus.

«Nulla poteva far presagire un evento simile. Proprio per portare un segno tangibile e immediato del nostro abbraccio - ha aggiunto Barbara Pusceddu - mi sono recata personalmente a Solanas insieme al comandante e al vicecomandante della Polizia locale. Abbiamo voluto essere lì, sul posto, per testimoniare la presenza vigile delle istituzioni e portare il supporto, il rispetto e il calore di un'intera cittadinanza a chi in questo momento sta affrontando la sofferenza più grande».

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