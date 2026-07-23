Proseguono le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura, per fare luce su quanto accaduto tra Solanas e Quartu, dove Alessandro Pintus, 39enne di Cagliari, ha sparato alla moglie Michela Rubiu, 47 anni, ferendola gravemente, per poi uccidere il fratello, Andrea Pintus, 42 anni. Dopo un’iniziale fuga, il 39enne si è presentato in caserma dai carabinieri ed è stato condotto in carcere.

Secondo una prima ricostruzione, Alessandro Pintus avrebbe prima ferito la consorte a Solanas, dove la coppia gestisce un bar, quindi avrebbe raggiunto in auto via Asfodelo, al Margine Rosso di Quartu, per sparare e uccidere il fratello. «Abbiamo sentito gli spari intorno alle sei e mezzo del mattino. Poi sono arrivati i carabinieri e abbiamo capito che era accaduto qualcosa di grave», raccontano alcuni testimoni.

Video di Mariangela Lampis

Il movente dell’omicidio e del tentato femminicidio – la donna è ricoverata in condizioni gravissime - sarebbe da ricondurre a dissidi familiari. Ma gli inquirenti continuano a lavorare per ricostruire i contorni della tragica vicenda.

(Unioneonline)

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