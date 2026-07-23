Da lunedì il Poliambulatorio di Sinnai sarà operativo nella nuova sede di via Eleonora d'Arborea, dove prenderà contestualmente avvio anche il percorso della Casa della Comunità di Sinnai. La notizia arriva direttamente dall'amministrazione comunale con un comunicato ufficiale. «Il trasferimento rappresenta un importante passo per il rafforzamento dell'offerta sanitaria sul territorio, consentendo – si legge nel comunicato - di riunire in una struttura più moderna e funzionale i servizi sanitari e amministrativi rivolti ai cittadini».

«Per consentire il trasferimento delle apparecchiature sanitarie e degli arredi dalla sede di via Rossini, il Poliambulatorio - dice la sindaca Barabara Pusceddu- resterà temporaneamente chiuso sino a domenica. Durante questo periodo, le attività sanitarie e amministrative saranno garantite presso il Poliambulatorio di Quartu Sant'Elena, assicurando la continuità dell'assistenza».

«Contestualmente all'apertura del nuovo Poliambulatorio - aggiunge l'assessore comunale alla Sanità Roberto Demontis - prenderà avvio anche il percorso della Casa della Comunità di Sinnai, che vedrà la progressiva attivazione dei servizi secondo la programmazione dell'ASL. La struttura è destinata a diventare un presidio di riferimento per la sanità territoriale, rafforzando l'offerta dei servizi sociosanitari a favore della comunità. Assicurati - aggiunge Demontis - la Cardiologia , la Fisiatria, l'Oculistica, la Neurologia, la Nefrologia e il reparto dell'Otorino. In seguito avremo la Diabetologia, la Pneumologia, la Psichiatria, la Logopedista, l'Infermiera di comunità e il Consultorio familiare».

Raffaele Serreli

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