Sono quasi conclusi i lavori relativi alla nuova mensa scolastica di Isili. Un progetto di 700 mila euro arrivati dai fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). La nuova struttura, progettata e costruita nel pieno rispetto delle più recenti normative in materia di edilizia scolastica, sicurezza ed efficienza energetica. Uno spazio accogliente che garantirà un servizio di qualità agli studenti isilesi e a tutti quelli dei paesi vicini che ormai da anni frequentano le scuole del capoluogo del Sarcidano. La struttura sorge a ridosso delle strutture scolastiche di via Grazia Deledda dove verranno trasferiti gli alunni della scuola primaria. Soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale.

«Siamo davvero orgogliosi di vedere concretizzarsi un progetto così importante - ha detto il primo cittadino Luca Pilia – questa nuova mensa non è solo un edificio moderno e sicuro, ma rappresenta una risposta concreta a un bisogno fondamentale dei nostri bambini e delle loro famiglie, investire nella scuola e nel benessere degli studenti – ha aggiunto Pilia – significa investire direttamente sul futuro del nostro territorio».

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