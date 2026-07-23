In occasione della festa di San Giovanni Battista, sabato e domenica a Quartu, la Polizia locale ha previsto una serie di importanti modifiche al traffico, dal momnto ce il corteo storico con carri, calessi e la rande tracca a forma di vela, passerà anche per la litoranea per Villasimius. Sabato dalle 19 saranno chiuse al traffico per il tempo limitato al passaggio del corteo, la via Leonardo da Vinci (litoranea per Villasimius) e le vie San Salvatore, Sciesa, Fiume, Merello, Sant’Antonio, Piazza IV Novembre, Fiume e piazza Sant’Andrea.

In via San Giovanni sarà istituto il divieto di sosta e le auto in arrivo da via Dell’Autonomia dovranno svoltare in via Riu Tolu. Stessa chiusura al traffico, ma solo per il tempo del passaggio del corteo, anche domenica dalle 19 in poi lungo la litoranea, per il rientro della tracca. Tantissime le altre modifiche anche in centro. Dalle 8 di sabato alle 24 di domenica divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via San Salvatore, nel tratto compreso tra via Sciesa e via Filzi, per consentire l’allestimento della tradizionale “Tracca” a forma di vela e lo svolgimento delle iniziative inserite nel programma dei festeggiamenti. Sabato dalle 13 alle 18 divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via Giordano, da via Mori al civico 35 con chiusura temporanea al traffico e sempre sabato dalle 16 alle 21 divieti anche in via Fiume e in via Merello. Lunedì, martedì e mercoledì chiude al traffico via Sciesa nel tratto compreso tra via Salandra e via Fiume. Intanto sabato mattina la tracca, dove siederanno le sette traccheras che accpmagneranno San Giovanni con i loro canti, sarà esposta davanti a casa dell'obriere in via San Salvatore prima della partenza verso il parco Parodi a Sant'Andrea alle 19.

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